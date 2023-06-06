У ПриватБанка произошел сбой: нарушена оплата картами

У ПриватБанка сегодня, 6 июня, вечером наблюдается сбой в работе. В частности, нарушена оплата картами, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Друзья, нам известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы" , - сказано в сообщении банка.

При этом там уточнили, что IT-специалисты уже работают над восстановлением стабильной работы. Но для этого необходимо еще немного времени.

Причины сбоя в ПриватБанке пока не уточняют.