Генштаб: Оккупанты привлекают студентов-медиков из-за нехватки персонала

Из-за большого количества раненых у российских оккупационных войск не хватает медицинского персонала. Поэтому россияне привлекают к работе в боевых подразделениях студентов медицинских вузов.

Об этом говорится в вечернем своде Генштаба ВСУ 6 июня.

В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов России для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях.

Также российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями разной степени тяжести" , — сообщили в Генштабе.

Какая ситуация на направлениях

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 28 боевых столкновений.

В течение суток россияне нанесли 35 ракетных ударов с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил ВСУ.

Также враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиационные удары в районе Огурцового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Каменка, Карповичи, Тимоновичи, Медведевка, Галагановка Черниговской области; Середина Буда, Шалыгино, Волфине, Поповка, Басовка, Запсилье, Мирополье, Миропольское, Большая Писаревка Сумской области, а также Сотницкий Казачок, Барановка, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелка, Гатище, Синельниково, Кирпичное, Старицы, Вовки Заречное, Печенеги, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Милово, Большой Бурлук, Отрадное, Фиголовка на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Новомлынск, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка Луганской области и Берестово Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спирное, Веселое, Григоровка и Ивановка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному, Торскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Клищиевки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Малиновка, Тихоновка, Орехово-Василовка, Григорьевка, Калиновка, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Александро-Шультино, Озаряновка, Торецк и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационных ударов в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все 12 атак противника в районе города Марьинка. В то же время враг нанес авиационных ударов в пределах этого населенного пункта. Артиллерийские обстрелы подверглись Острому, Максимилианивке, Георгиевке, Марьинке, Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Богоявленко, Золотая Нива и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по Ольговскому Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Новополь, Донецкой области; Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Степное и Каменское Запорожской области; Отряд каменка Херсонской области и города Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 16 других важных этих.