Зеленский: Прорыв дамбы не повлиял на способность деоккупировать территории
Президент Владимир Зеленский заявил, что подрыв дамбы Каховской ГЭС не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории, сообщает Украинская правда.
"Ставка. Доклад разведки о ситуации на Каховской ГЭС. Главный вывод - подрыв был преднамеренным, но враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники.
В то же время подрыв дамбы не повлиял на способность Украины деоккупировать собственные территории", — говорится в сообщении президента.
Также на Ставке был доклад военного командования, где, по словам Зеленского, подробно разобрали ситуацию на фронте и готовность украинских сил к дальнейшим действиям.
Президент подчеркнул, что готовность - максимальная.