NBC: США склоняются к причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

Соединенные Штаты проверяют обстоятельства подрыва Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, но склонны подозревать, что к этому причастна именно Россия, сообщает Украинская правда.

Об этом телеканалу NBC News рассказали два американских и один другой западный источник.

Администрация президента США, по словам источников, имеет разведывательные данные, которые склоняют к тому, что Россия является виновником подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Ожидается, что часть американских разведывательных данных, связанная с инцидентом, может быть рассекречена уже во вторник.

Вашингтон пока официально не комментировал подрыв Каховской ГЭС. Представитель администрации Байдена в комментарии СМИ сообщил, что США "очень обеспокоены" сообщением и пытаются узнать больше о потенциальном влиянии от этого.