В ЕС рассказали, как помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС

Европейский Союз задействует Механизм гражданской защиты для оказания Украине помощи после подрыва Россией дамбы Каховской гидроэлектростанции, сообщает Европейская правда.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия координирует работу с государствами-членами ЕС для быстрой доставки Украине дренажных насосов, пожарных рукавов, мобильных станций очистки воды и лодок.

"Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется" , – подчеркнула она.