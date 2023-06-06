В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС — Шмыгаль

В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС — Шмыгаль
Фото: Unsplash

В связи с подрывом Каховской ГЭС Кабинет министров принял решение о строительстве новых магистральных водопроводов. Это необходимо, чтобы обеспечить жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов", - сказал Шмыгаль.

Это будут водопроводы:

  • Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище;
  • Марганец - Никополь;
  • Хортица - Томаковка.

По словам премьера, строительство новых водопроводов необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.

"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - отметил Шмыгаль.

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