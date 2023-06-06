В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС — Шмыгаль
В связи с подрывом Каховской ГЭС Кабинет министров принял решение о строительстве новых магистральных водопроводов. Это необходимо, чтобы обеспечить жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.
"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов", - сказал Шмыгаль.
Это будут водопроводы:
- Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище;
- Марганец - Никополь;
- Хортица - Томаковка.
По словам премьера, строительство новых водопроводов необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.
"Работы начнутся прямо сейчас, чтобы не терять драгоценное время. Ответственным за реализацию проектов будет Госагентство по восстановлению", - отметил Шмыгаль.