В Украине построят новые водопроводы из-за подрыва ГЭС — Шмыгаль

В связи с подрывом Каховской ГЭС Кабинет министров принял решение о строительстве новых магистральных водопроводов. Это необходимо, чтобы обеспечить жителей Кривого Рога, Никополя и Марганца питьевой водой, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"Следующее важное решение - это обеспечение водой городов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях. Сейчас принимаем решение о выделении средств в размере 1,5 млрд гривен для строительства новых магистральных водопроводов" , - сказал Шмыгаль.

Это будут водопроводы:

Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище;

Марганец - Никополь;

Хортица - Томаковка.

По словам премьера, строительство новых водопроводов необходимо, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой.