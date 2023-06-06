Белый дом о подрыве Каховской ГЭС: Изучаем ситуацию

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом Кирби сказал на брифинге в Вашингтоне во вторник.

"Мы видели сообщения об ответственности России за взрыв на дамбе (Каховской ГЭС – ред.), которая, напомню, была незаконно захвачена Россией в прошлом году и с тех пор была оккупирована" , – сказал представитель Белого дома.

"Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения, и работаем с украинцами, чтобы собрать больше информации. Но мы пока не можем сказать, что точно произошло" , – добавил он.

По словам Кирби, Вашингтон готов помочь Киеву в преодолении последствий катастрофы, в том числе и через международные гуманитарные организации.

"Я гарантирую вам, что вы увидите дополнительные пакеты помощи в сфере безопасности в ближайшие дни и недели. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы Украина могла достичь успеха на поле боя, как сказал президент Байден" , – заверил представитель Белого дома.

СМИ сообщали, что разведывательные данные США указывают на более вероятную причастность России к подрыву.