ISW: Почему в подрыве Каховской ГЭС заинтересованы войска РФ

Российские войска были заинтересованы в затоплении нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям.﻿ Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По мнению экспертов ISW, оккупанты могут использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный для форсирования водный объект.

Российские источники ранее выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Опубликованные кадры от 6 июня позволяют предположить, что наводнение повредило украинские позиции у берегов Днепра и вынудило подразделения ВСУ эвакуироваться.

В то же время, позиции оккупантов на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности. В ISW убеждены, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину.

Ключевые выводы ISW: