ISW: Почему в подрыве Каховской ГЭС заинтересованы войска РФ
Российские войска были заинтересованы в затоплении нижнего течения Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный их собственным подготовленным оборонительным позициям. Об этом, со ссылкой на отчет ISW, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
По мнению экспертов ISW, оккупанты могут использовать наводнение, чтобы расширить реку Днепр и осложнить украинские попытки контрнаступления через и без того сложный для форсирования водный объект.
Российские источники ранее выразили сильную и недвусмысленную обеспокоенность того, что Украина готовится перейти реку и контратаковать на восточном берегу Херсонской области. Опубликованные кадры от 6 июня позволяют предположить, что наводнение повредило украинские позиции у берегов Днепра и вынудило подразделения ВСУ эвакуироваться.
В то же время, позиции оккупантов на восточном берегу могли быть застигнуты врасплох и им угрожало затопление из-за рельефа местности. В ISW убеждены, что баланс доказательств, рассуждений и риторики предполагает, что русские преднамеренно повредили плотину.
Ключевые выводы ISW:
- Повреждение плотины Каховской ГЭС ранним утром 6 июня вызвало масштабное затопление дельты Днепра, речных заболоченных территорий, лиманов и прибрежных населенных пунктов в Херсонской области.
- МАГАТЭ и официальные лица Украины заявили, что падение уровня воды в Каховском водохранилище не должно повлиять на безопасность Запорожской атомной электростанции.
- В ночь с 5 на 6 июня российские войска нанесли очередной крупномасштабный ракетный удар по территории Украины.
- Российские источники утверждали, что по состоянию на 6 июня из приграничного населенного пункта в Белгородской области ушли проукраинские добровольческие формирования.
- Украинские официальные лица заверили, что повреждение дамбы и последующее затопление не помешают украинской подготовке к контрнаступлению.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Сватово – Кременная.
- Российские источники утверждали, что украинские войска продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута, а российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- ВСУ продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей.