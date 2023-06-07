ВСУ за сутки уничтожили 880 оккупантов, 13 танков и 1 самолет - Генштаб
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки вооруженные силы уничтожили около 880 оккупантов, общее количество убитых захватчиков достигло 212030 военных.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 212030 (+880) человек ликвидировано,
- танков - 3873 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 7560 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 3640 (+37) ед,
- РСЗО - 594 (+4) ед,
- средств ПВО - 352 (+1) ед,
- самолетов - 314 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters - 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3219 (+7),
- крылатых ракет - 1171 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6349 (+17) ед,
- специальной техники - 492 (+3)