Строительство новой ГЭС может обойтись в $1 млрд - Минэкономики

Строительство новой ГЭС в Украине может стоить около 1 млрд долларов, поскольку нужно не только устанавливать новые гидроагрегаты, но и восстанавливать целостность огромной дамбы﻿. Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, сообщает Деловая столица.

"Строительство новой ГЭС может стоить около 1 млрд долларов, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, а о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет не менее 5 лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий взрыва будет только нарастать" , — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики отмечают, что уничтожение дамбы Каховской ГЭС, организованное российскими оккупантами, можно назвать одной из самых крупных техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. Могут быть подтоплены 80 населенных пунктов, уничтожена часть флоры и фауны Херсонщины, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность.

"Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтаже и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минприроды и Госэкоинспекции, ущерб водным ресурсам нанесенный на 2 млрд грн. Сумма будет только увеличиваться" , — отметила Свириденко.

Правительство выделило 120 млн грн Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой и 845 млн грн для обеспечения питьевой водой жителей Херсонской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской областей.

Также выделено 1,5 млрд грн для строительства новых магистральных водопроводов, чтобы обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Области снабжены специализированной техникой для подвоза воды и системами доочистки.