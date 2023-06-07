В "Укргидроэнерго" дали прогноз последствий подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды продолжает расти. Ожидается, что в дальнейшем будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление генерального директора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты во время телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы видим, что Каховское водохранилище упало в уровне на 2,5 метра. В Херсоне поднятие воды на 5 метров. Еще в эти сутки она будет подниматься" , - сказал он.

По его словам, уровень срабатывания в Каховском водохранилище несколько приостанавливается: если вчера наблюдали срабатывание от 30 до 40 см, то сегодня это 5-7 см.

"Это говорит о том, что срабатывание будет не за четыре дня, а все же растянется во времени. Оно уже не будет нести таких катастрофических последствий, но может расширяться. То есть будет увеличиваться не высота подтоплений, а ширина" , - добавил Сирота.

Ситуация в Херсоне

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что самая критическая ситуация в городе и наиболее подтопленный - микрорайон Корабел.

"Это Остров, как его называют среди людей. Там вода поднялась до трех метров и это самый затопленный район, фактически оказавшийся под водой. Также продолжаются подтопления в районе Речпорта. Несколько улиц там затоплено. Также подтоплен поселок Антоновка" , - рассказал Хлань.

Он отметил, что в основном город Херсон находится на более высоких позициях.

"Поэтому можно сказать, что до 20% города подтоплено" , - добавил Хлань.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов , преимущественно на оккупированной территории.

По данным британской разведки, дамба продолжит разрушаться в течение следующих нескольких дней, что приведет к новым наводнениям.