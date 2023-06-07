ЕС отправляет первую помощь Украине после разрушения Каховской ГЭС

Украина обратилась за помощью к ЕС для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщает Европейская правда.

Об этом заявили в пресс-службе Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС применил Механизм гражданской защиты для оказания помощи Украине. Первые взносы сделали Германия, Австрия и Литва.

Германия предложила 5 000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия хочет передать 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов, которые уже на пути в Украину. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.