Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию для расследование подрыва ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, лидеры обсудили расследование подрыва Каховской ГЭС, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов обеих сторон, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.

Эрдоган заявил, что Турция готова сделать все возможное в этом отношении, а также выразил надежду, что в этом вопросе можно придерживаться метода переговоров, как в "зерновой инициативе".

Кроме того, Эрдоган заявил, что его страна будет решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира.

Зеленский также рассказал о телефонном разговоре с президентом Турции.

"Рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС, передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия" , — написал он.

Президент отметил, что голос Турции важен, когда речь идет о выводе российских войск с территории Украины, а также в вопросе возвращения незаконно заключенных украинцев, в частности крымских татар, продолжения и расширения зерновой инициативы.