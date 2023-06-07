На левом берегу Днепра россияне отошли на 5–15 км — Гуменюк

Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что россияне отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды. От пяти до 15 километров, сообщает Деловая столица.

Об этом она заявила в эфире общенационального телемарафона.

Представитель ОК "Юг" сообщила, что они оттягивают свои подразделения, и это движение начали за несколько дней до теракта.

"Они отошли на разное расстояние в зависимости от разлива воды. От пяти до 15 километров оттащили свои позиции. Но, впрочем, не прекратили обстрелы правого берега. Непосредственно во время эвакуации" , – сказала она.

Гуменюк добавила, что оккупанты распространяют дезинформацию, что якобы из-за обстрелов сил обороны Украины они не могут эвакуировать жителей из подтопленных районов на левом берегу Херсонской области.

6 июня после подрыва россиянами Каховской ГЭС Гуменюк прогнозировала, что полоса огневых позиций российских окупантов на левом берегу "существенно сдвинется", и жителям правобережья Херсонской области станет "чуть легче" враждебных обстрелов.

Также она предупредила о повышенной минной опасности из-за того, что мины окупантов, заложенные перед их позициями, дрейфуют из-за повышения уровня воды и могут взрываться в произвольных местах.