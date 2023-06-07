Украина ищет пути эвакуации из оккупированной части Херсонщины — МВД

Украинские власти прорабатывают возможные варианты эвакуации населения из оккупированной части Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В настоящее время на территории Херсонской области подтоплено 29 населенных, из них 10 - на временно оккупированной территории. И мы сейчас ищем возможные пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан, которые находятся на левом берегу Днепра, которые были брошены россиянами на произвол судьбы" , - сказал он.

Клименко сообщил, что уже удалось эвакуировать 1 854 человек. Впрочем, работы по эвакуации продолжаются. При этом вывозить помогают не только людей, но и домашних животных. После этого пострадавших доставляют в пункты оказания помощи.

Спасатели пытаются проводить работы максимально быстро. Однако мешает сильное течение, а также обстрелы россиян.

Министр подчеркнул, что штаб по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС будет работать круглосуточно, сколько это будет необходимо.