После Зеленского Эрдоган позвонил Путину: говорили о Каховской ГЭС

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в среду предложил российскому визави Владимиру Путину создать совместную комиссию по расследованию событий на Каховской гидроэлектростанции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила канцелярия лидера Турции по итогам его телефонного разговора с Путиным.

Во время разговора Эрдоган подчеркнул важность того, чтобы "всестороннее расследование взрыва на Каховской дамбе было проведено таким образом, чтобы не осталось места для сомнений".

"Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, в том числе Турции, и что Турция готова внести свой вклад в этом контексте" , – говорится в сообщении.

Также лидер Турции обсудил с Путиным реализацию "зерновой сделки" и пообещал "прилагать необходимые усилия для установления справедливого мира".

Ранее в среду идею упомянутой комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС Эрдоган высказал﻿ Владимиру Зеленскому.