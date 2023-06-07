Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины до 2% с январских 3,3%. Основной причиной назвали экономические потрясения из-за войны, в частности разрушение энергетической инфраструктуры в четвертом квартале 2022 года, сообщает Новое время.

Об этом говорится в докладе Global Economic Prospects.

Отмечается, что вторжение России продолжает наносить Украине значительный человеческий и экономический ущерб.

По оценкам Всемирного банка, государственные финансы Украины находятся под давлением, несмотря на внешнюю поддержку, включая финансирование МВФ в размере $15,6 млрд.

Кроме этого, в учреждении отметили, что сейчас расходы на восстановление Украины в 2,6 раза превышают прошлогодний ВВП, а в ЕС только по официальным данным находятся более 8 миллионов украинских беженцев.