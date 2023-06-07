В мэрии Энергодара советуют жителям покинуть город

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город, сообщает Радио Свобода.

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией (на ЗАЭС)? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической" , – сказал Самойдюк.

Чиновник советует при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

"Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания. Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты – ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории" , – добавил заместитель городского головы Энергодара.

Учитывая боевые действия и оккупацию Россией части южных территорий Украины, редакция не может получить официального подтверждения о некоторых озвученных показаниях или независимо их проверить.

Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко ранее сегодня сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС из-за подрыва Каховской ГЭС стабильна. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что хотя разрушение ГЭС может повлиять на работу Запорожской АЭС, ближайшие четыре месяца ситуация будет там.