Германия сообщила об отправке в Украину вездеходов и боеприпасов к Gepard

В течение последней недели Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, восемь гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206, сообщает Украинская правда.

Это следует из информации на сайте правительства ФРГ.

Украина также получила от Германии две тысячи боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard, 14 разведывательных беспилотников Vector, 14 защищенных автомобилей для охраны границы и три системы обнаружения беспилотников.

Кроме того, среди немецкой помощи упоминаются два седельных тягача 8x8 HX81 и два полуприцепа, а еще 11 тысяч сухпайков.

Ранее стало известно, что Федеральное министерство обороны Германии поручило оружейному концерну Rheinmetall подготовить к транспортировке более 20 боевых машин пехоты Marder.

Также до конца июля должна быть отправлена первая партия из 10 000 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка Gepard, который крайне необходим Украине. В целом Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 патронов.