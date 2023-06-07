Военные РФ препятствуют эвакуации гражданских из левобережной Херсонщины — Генштаб

Российские войска препятствуют попыткам гражданских самостоятельно эвакуироваться из левобережной части Херсонской области. Также оккупанты обустраивают позиции на крышах затопленных домов.

Об этом говорится в вечернем своде Генерального штаба ВСУ 7 июня.

"Жители поселка Казачьи Лагеря, оказавшиеся в зоне подтопления, не дождались помощи от оккупационных так называемых властей и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути оставления запретили эвакуацию" , — говорится в сообщении.

В то же время в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из жилья и сами располагаются в них. На крышах этих построек оккупанты обустраивают огневые позиции, отмечают в Генштабе.