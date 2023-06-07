Столтенберг: Украина имеет достаточно оружия для освобождения территории

Украина имеет необходимое оружие и боеприпасы для освобождения своей территории от российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в эфире CNAS.

Он отметил, что ход любой войны непредсказуемые, поэтому никто не может сказать точно, чем она закончится.

"Что мы знаем, так это то, что (Украине, — ред.) предоставлены возможности, оружие, боеприпасы, а также подготовка от стран-членов НАТО и других союзников… Они поставлены на место, чтобы у них были возможности, необходимые для освобождение большей территории" , — сказал генсек НАТО.

Он отметил, что Украина показала, что может отбрасывать российские силы, упомянув об освобождении Киевской, Харьковской и части Херсонской областей.

Столтенберг также добавил, что союзники должны усиливать позиции Украины на фронте, чтобы государство вернуло свою независимость, а Путин проиграл в войне.

Напомним, ранее один из неназванных представителей НАТО заявил, что за последние двое суток боевые действия на востоке Украины значительно активизировались, что свидетельствует о начале контрнаступления украинской армии.