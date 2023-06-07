Уровень воды в акватории Николаева поднялся на 82 см, город укрепляется

Затопления есть в четырех микрорайонах, пляжах и дачных массивах. Город укрепляется песком.﻿, сообщает Деловая столица.

О ситуации в городе по состоянию на 18:00 рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Заводской район

Намыл – вода подступила к остановочным комплексам. В самой низкой точке укрепляем берег. Техника уже работает. Подтоплена береговая линия в районе Леваневцев (пляж) и Яхт-клуба (рестораны и челночные базы)

Ингульский район

Есть поднятие воды со стороны ул. Железнодорожный, подтопленный пляж.

Корабельный район

Подтопление в районе ул. Рыбной здесь вода дошла до некоторых пирсов челночного кооператива.

Фото: t.me/senkevichonline

Центральный район

Нижняя Набережная — из-за поднятия уровня воды проседает грунт. Коммунальщики огородили территорией лентой. Просят николаевцев там не прогуливаться.

Пляжи Стрелка и Вербочка – подтоплены. На Намыве в самой низкой точке пляжа вода подходит к остановкам общественного транспорта. Чтобы не шла дальше на проезжую часть и в дома — укрепляют берег. Техника и коммунальщики работают.

В Ракетном Урочище угроз подтопления не наблюдается.

Уровень воды в акватории Николаева в целом поднялся на 82 см.