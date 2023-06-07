Зеленский прокомментировал причастность Украины к взрывам на "Северных потоках"

Президент Владимир Зеленский в среду подчеркнул, что Украина не имеет отношения к диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море в сентябре прошлого года, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью изданиям группы Axel Springer.

Комментируя последние сообщения СМИ о якобы плане украинских военных по подрыву "Северных потоков", Зеленский отметил, что "ничего подобного Украина не делала".

"Я президент и отдаю соответствующие приказы... Я ничего не знал, на 100 процентов. Я сказал: "Покажите нам доказательства. Если наши военные сделали это, покажите нам доказательства" , – сказал он.

Напомним, накануне издание The Washington Post опубликовало материал, согласно которому западные спецслужбы якобы знали о плане уничтожения "Северного потока-1" и "Северного потока-2" с участием украинских военных. Его целью было якобы помешать России возобновить экспорт газа в ЕС.

Этот план, утверждает WP, якобы обнаружила разведка одного из европейских союзников США и передала Центральному разведывательному управлению в июне 2022 года. Его участники якобы должны были отчитываться главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному. Но вроде бы существующий план приостановили, и никаких доказательств, что Украина таки воплотила его, нет.