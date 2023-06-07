20 тысяч человек нуждаются в переселении из-за подрыва Каховской ГЭС — США

В Госдепартаменте США оценивают, что наводнение в результате подрыва плотины на Каховской ГЭС создает комплексные угрозы, а также немедленное переселение около 20 тысяч человек, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в среду во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Отмечу, что 16 тысяч жителей предстали перед прямым риском наводнения в результате повреждения и разрушения, причем около 20 тысяч человек нуждаются в переселении" , — отметил представитель Госдепа.

Он пояснил, что наводнение угрожает не только домам, фермам и гражданским гражданам, но и создает дополнительную проблему для обеспечения безопасности на Запорожской АЭС и вокруг нее, а также существенно усложняет водоснабжение на юге Украины, включая Крым.

"Это дополнительно влияет на стабильность национального энергоснабжения и угрожает экологическим системам и продовольственной безопасности" , — добавил представитель Госдепа.

Он также подчеркнул, что Со своей стороны, Соединенные Штаты непосредственно взаимодействуют с украинской стороной в вопросах, какую помощь можно оказать в связи с вынужденным перемещением людей.