Страны НАТО могут ввести войска в Украину, - экс-глава Альянса

Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если на летнем саммите Альянса в Вильнюсе Киеву не предоставят реальные гарантии безопасности.﻿ Об этом заявил бывший глава НАТО Андерс Расмуссен, со ссылкой на The Guardian, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Он заявил, что провел рабочую поездку по Европе и США, чтобы узнать настроения стран перед саммитом. По словам Расмуссена, если НАТО не сможет предоставить Украине четкие возможности движения в Альянс, то некоторые страны могут "принять меры в индивидуальном порядке".

"Мы знаем, что Польша активно занимается предоставлением конкретной помощи Украине. И я не исключал бы возможности, что Польша будет действовать еще сильнее в этом контексте на национальной основе, а за ней последуют страны Балтии, возможно, включая возможность размещения войск на земле" , - сказал он.

Предоставление Украине гарантий безопасности

Расмуссен добавил, что такое обращение Украины о военной помощи будет абсолютно законным. Также он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть предоставлены в письменном виде и желательно до саммита.

"Гарантии безопасности должны охватывать обмен разведывательными данными, совместные тренировки с Украиной, расширение производства боеприпасов, совместимость с НАТО и поставки вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения" , - сказал Расмуссен.

Он заявил, что некоторые страны НАТО могут выступить за предоставление Украине гарантий безопасности во избежание вопроса о ее членстве в будущем.

"Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что вопрос НАТО будет поднят на саммите в Вильнюсе. Я разговаривал с несколькими восточноевропейскими лидерами, и есть группа ярых восточно-центрально-европейских союзников, которые хотят по крайней мере четкого пути для Украины к членству в НАТО" , - подчеркнул Расмуссен.

Вступление Украины в НАТО

11 июля в Вильнюсе должен пройти саммит НАТО, на котором, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина будет ожидать четкого "графика вступления" страны в Альянс.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина готова вступить в НАТО, теперь он ждет, когда НАТО будет готова принять Украину.

Страны-члены НАТО высказывают разные мнения о вступлении Украины. Так, в Германии заявили, что "политика открытых дверей остается в силе", но страна не готова говорить о членстве Украины, пока здесь идет война.

В Польше заявили, что сейчас Украина воюет в интересах Альянса, поэтому ее должен ждать "очень быстрый путь к вступлению".