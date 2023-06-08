На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго

На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет. Об этом сообщил﻿ генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота.

"Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. После деоккупации нам придется строить новую станцию.

Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет – в режиме 24/7. На это необходимо минимум $1 млрд.

Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции" , - заявил чиновник.

По словам Сироты, на данный момент принимаются проектные решения по обеспечению водой населения, сельского хозяйства и промышленности.

Директор Укргидроэнерго отметил, что воду будут аккумулировать на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.