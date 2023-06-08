За сутки Каховское водохранилище обмелело на 1 метр − Укргидроэнерго

Уровень Каховского водохранилища в районе Никополя по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м − за минувшие сутки водохранилище обмелело почти на 1 м, уровень воды продолжает падать. Об этом сообщили в Укргидроэнерго.

"За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. В настоящее время продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом" , - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что сейчас Укргидроэнерго совместно с Укрэнерго прорабатывают возможные сценарии для уменьшения негативных последствий разрушения Каховской ГЭС.

В частности, корректируют режим работы гидроэлектростанций и накапливают воду выше Каховской ГЭС в других водохранилищах Днепровского каскада, чтобы уменьшить подтопление на юге страны.

Также с проектным институтом Укргидропроект прорабатывают проект возведения перемычки (перекрытия) Каховского водохранилища для восстановления уровня воды до проектной отметки до подрыва.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил﻿, что по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления составляет 5,61 метра.

"Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% − правобережье и 68% − левый берег. Продолжается эвакуация" , - заявил Прокудин.

Он добавил, что люди на Херсонщине уставшие, но сейчас обеспечены всем необходимым и многие жители выезжать из области не желают