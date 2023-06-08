Британская разведка: На фронте инициатива остается за Украиной

Британская разведка утверждает, что несмотря на тяжелые бои инициатива на большинстве участков фронта – за Украиной.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что на фоне чрезвычайно сложной оперативной обстановки продолжаются тяжелые бои на многих участках фронта.

"На большинстве участков инициатива остается за Украиной" , – говорится в обзоре.

Российские войска, вероятно, все еще получают приказ вернуться в наступление как можно быстрее. В частности, чеченские подразделения предприняли неудачную попытку захватить поселок Марьинка вблизи Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

Упоминается в обзоре и ситуация вокруг взорванной россиянами дамбы Каховской ГЭС.