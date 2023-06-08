Потери армии РФ за сутки: минус 730 солдат, 28 артсистем и 18 танков

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки украинские воины уничтожили 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем, 18 танков и 16 боевых бронированных машин врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 212 760 (+730) человек ликвидировано,

танков − 3 891 (+18) ед,

боевых бронированных машин − 7 576 (+16) ед,

артиллерийских систем − 3 668 (+28) ед,

РСЗО − 595 (+1) ед,

средств ПВО − 355 (+3) ед,

самолетов − 314 (+0) ед,

вертолетов − 299 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 234 (+15) ед,

крылатых ракет − 1 171 (+0),

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 384 (+35) ед,

специальная техника − 500 (+8) ед.

Данные уточняются.