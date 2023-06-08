Потери армии РФ за сутки: минус 730 солдат, 28 артсистем и 18 танков
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки украинские воины уничтожили 730 оккупантов, 28 артиллерийских систем, 18 танков и 16 боевых бронированных машин врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 212 760 (+730) человек ликвидировано,
- танков − 3 891 (+18) ед,
- боевых бронированных машин − 7 576 (+16) ед,
- артиллерийских систем − 3 668 (+28) ед,
- РСЗО − 595 (+1) ед,
- средств ПВО − 355 (+3) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 234 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 171 (+0),
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 384 (+35) ед,
- специальная техника − 500 (+8) ед.
Данные уточняются.