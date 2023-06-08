Российская элита уже не верит, что Путин победит в войне − Bloomberg

Представители российской элиты − даже те, которые поддерживают российское вторжение в Украину, − уже разуверились в способности Путина победить в войне и считают "замороженный" конфликт лучшим вариантом для Кремля сейчас, пишет Bloomberg со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией, которые пожелали остаться неизвестными, сообщает Украинская правда.

"Настроения глубокой мрачности относительно перспектив путинской войны в Украине охватывают российскую элиту, причем даже самые оптимистично настроенные считают "замороженный" конфликт лучшим возможным результатом для Кремля на данный момент.

Многие представители политической и бизнес-элиты устали от войны и хотят, чтобы она прекратилась, хотя и сомневаются, что Путин остановит боевые действия. Несмотря на то, что никто не хочет выступать против президента РФ из-за вторжения, абсолютная вера в его лидерство пошатнулась" , - пишет издание.

Собеседники издания считают, что наиболее благоприятной перспективой стали бы переговоры в конце года, которые превратили бы конфликт в "замороженный" и позволили бы Путину провозгласить пирровую победу россиян, удержав часть захваченных украинских территорий.

"Элиты оказались в тупике: они боятся стать козлами отпущения за бессмысленную войну. Действительно удивительно, насколько распространенной среди российской элиты стала идея о возможности того, что Путин не выиграет эту войну" , заявил экс-советник российского правительства Кирилл Рогов, который покинул страну после начала вторжения.

Издание считает, что растущее уныние, вероятно, усилит перекладывание ответственности за неудачное вторжение, которое уже привело к острым общественным разногласиям.

Катастрофический подрыв россиянами Каховской ГЭС еще больше осложнил конфликт, поскольку паводковые воды затопили и захваченную территорию.

А атаки внутри России усиливают ощущение незащищенности − речь идет и о недавних ударах беспилотников по Москве и о боевых действиях в Белгородской области РФ. Все это подрывает имидж Путина как гаранта безопасности России, пишет издание.

Уныние россиян усиливает и продолжительность войны − оккупанты планировали захватить Украину за считанные дни, но противостояние российскому вторжению продолжается уже 16-й месяц. Также подрывают уверенность в силах РФ постоянные конфликты между основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главнокомандующим российской армии Валерием Герасимовым.

Издание отмечает, что большинство представителей элиты не высовываются и занимаются своей работой, считая, что не могут повлиять на события. А Путин в свою очередь не демонстрирует никаких признаков желания закончить войну.

Несмотря на то, что большинство рядовых россиян продолжают поддерживать Путина, уровень беспокойства в России все же растет.

Опрос, проведенный в конце мая, показал, что 53% россиян считают, что их семьи и друзья находятся в тревожном настроении − это на 11 процентных пунктов больше, чем было в апреле, и является самым высоким показателем за почти четыре месяца.

При этом, издание пишет, что Россия, бесспорно, все еще обладает огромными ресурсами для борьбы.

И в связи с тем, что боевые действия не прекращаются, российские чиновники и миллиардеры знают, что их ждут годы международной изоляции и углубление зависимости от Кремля, поскольку Путин подталкивает бизнес к поддержке войны, а своему окружению запрещает покидать должности.

Чиновники и их семьи подверглись замораживанию активов и запрету на въезд в ряд стран в рамках американских и европейских санкций, которые также сделали российскую экономику одной из самых санкционированных в мире, перечеркнув десятилетия интеграции в мировые рынки.