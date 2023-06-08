Кличко заявил, что его лишают рычагов управления, и обратился в СБУ

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил﻿, что его фактически лишают рычагов управления городом, поэтому Киевсовет обратится к президенту вернуть право мэру подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Он также обратится в СБУ относительно действий глав районов.

"Киевсовет также рассмотрит обращение к президенту, парламенту и правительству - о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов столицы. Потому что изменения в порядок их назначения, напомню, были внесены за 2 дня до начала полномасштабного вторжения" , - заявил мэр столицы.

По его словам, кроме того, в обращении к президенту, парламенту и правительству Киевсовет будет требовать, чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова.

"Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления" , - отметил Кличко.

Мэр столицы добавил, что Служба безопасности должна дать оценку действиям глав районов столицы, "направленным на разрушение системы управления городом".

"И мы ждем реакции от СБУ" , - отметил он.

Он пожаловался на глав райгосадминистраций, и, в частности, главу Деснянского района Дмитрия Ратникова, которые "заявили о намерениях фактически разрушить систему управления городом".

"Получается, что мэра, фактически лишают рычагов в управлении городом, его жизнеобеспечения. Районы же фактически превратили в отдельные княжества. Также создана военная администрация. То есть ситуация такова - что полномочия у одних, а ответственность - только на мэре города" , - заявил Кличко.

В результате этого, считает мэр, "мы уже видим признаки разбалансировки власти и внесения хаоса в управление столицей".