Давление на Байдена с требованием передать Украине ATACMS возобновилось - СМИ

Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось.﻿ Об этом, со ссылкой на Politico, сообщает Украинская правда.

Имея дальность полета более 300 километров, что почти в четыре раза превышает дальность существующих в Украине ракет, армейская тактическая ракетная система (ATACMS) была предметом интенсивных дебатов в течение многих месяцев.

Почти год назад советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну, поскольку Украина может использовать это оружие для атак вглубь российской территории.

Но в последние недели оппозиция администрации к отправке вооружений демонстрирует признаки ослабления. Сам президент Джо Байден недавно дал понять, что он может быть открыт к отправке ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, президент сказал в конце мая, что эта возможность "все еще в игре". Позже представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Теперь группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет ATACMS.

"Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир" , – написали законодатели.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не требуют длительной подготовки и/или логистических цепочек, и могут быть отправлены немедленно.

В письме также содержится призыв к президенту одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 американского производства и дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как еще одна система противоракетной обороны Patriot. Они также призывают его ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые, как ожидается, прибудут в Украину до конца года.

Американские чиновники стали менее обеспокоены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать американскую технику для нанесения ударов по российской территории, сказал Кроу.

Он признал, что нежелание посылать ATACMS больше связано с опасениями Пентагона, что США имеют ограниченное количество ракет на своих складах. Но контраргумент Кроу заключается в том, что стоит пойти на краткосрочный риск и отправить ATACMS, чтобы помочь Украине выиграть войну.

По его словам, долгосрочный план Пентагона заключается в том, чтобы в любом случае отказаться от ATACMS и перейти на более совершенные ракеты, которые находятся в стадии разработки.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение.