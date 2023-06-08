На Юге российские войска "в активной обороне" — Минобороны Украины

Украинские военные ведут активные действия на Бахмутском направлении, враг пытается идти в наступление, но безуспешно. Также продолжаются бои за Большую Новоселку Донецкой области. В то же время в районе Орехова на Запорожском направлении россияне в "активной обороне".

Об этом сообщила﻿ заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также противник атакует Марьинку, Силы обороны отразили атаки и нанесли войскам РФ значительные потери.

На Авдеевском и Лиманском направлениях противник предпринимает попытки наступать, но безуспешно. На Купянском и Шахтерском направлениях – россияне наносят авиационные удары, совершает обстрелы, отметили в Минобороны.