НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Альянс разработал планы на случай различных событий в связи с полномасштабной войной в Украине, в том числе и ядерным инцидентом на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.

Чиновница отметила, что не хочет спекулировать относительно различных вариантов развития событий на ЗАЭС, в частности учитывая разрушение дамбы Каховской ГЭС, что ставит под угрозу охлаждение ядерных реакторов.

"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление генерального секретаря Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции есть достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы" , – сказала она.

Браже подчеркнула, что НАТО – это оборонный альянс, главной задачей которого является коллективная оборона 31 государства-члена и их населения.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых есть достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы" , – добавила она.

Помощница генсека добавила, что Альянс "очень внимательно относится" к тому, чтобы воздержаться от спекуляций на ядерной тематике, поскольку вопрос ядерного сдерживания "вызывает определенные беспокойства в обществе".