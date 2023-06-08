Главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел российских оккупантов во время пребывания в затопленном Херсоне, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Асмана.
"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!", — отметил он.
На обнародованном видео Асман на камеру пытается рассказать о своей миссии в Херсон по спасению пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, но начинается обстрел.
Во время обстрела слышится возглас "Земля!", люди падают и бегут спасаться.
Напомним, российские оккупанты днем 8 июня начали обстреливать Херсон. По данным Херсонской ОВА, оккупанты стреляют по прибрежным территориям и центральной части города.