Главный раввин Украины попал под обстрел в Херсоне

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел российских оккупантов во время пребывания в затопленном Херсоне, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Асмана.

"Я в Херсоне, плыли за людьми — Чудом выжили!" , — отметил он.

На обнародованном видео Асман на камеру пытается рассказать о своей миссии в Херсон по спасению пострадавших после подрыва Каховской ГЭС, но начинается обстрел.

Во время обстрела слышится возглас "Земля!", люди падают и бегут спасаться.

Напомним, российские оккупанты днем 8 июня начали обстреливать Херсон. По данным Херсонской ОВА, оккупанты стреляют по прибрежным территориям и центральной части города.