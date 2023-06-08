На Буданова было более 10 покушений – разведка

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пережил более десятка покушений на себя, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

"Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина.

Он это прекрасно осознает и в принципе, как публично комментировал, считает, что это хорошая оценка, значит, работа ведется в правильном направлении. Поэтому все меры безопасности принимаются, конечно, но на работу это не влияет: командира подразделения, ведомства. В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению" , — заявил представитель разведки.

По словам Юсова, никакие покушения или ракетные удары, или многие другие подлости врага ГУР не остановили и не остановят.

Недавно российская пропаганда распространяла фейк о якобы "гибели" руководителя ГУР МОУ Буданова.