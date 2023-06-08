В США подтверждают успехи Украины под Бахмутом, но говорят и о потерях – CNN

Украинские войска встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск при попытке прорыва линии обороны России в районе Бахмута в последние дни, но достигли первых успехов, сообщает Украинская правда.

Об этом CNN сообщили два американских чиновника.

По данным американской стороны, украинским войскам удалось вытеснить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако россияне, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатометами и минометами, оказывают "жесткое сопротивление".

Российские силы вкопались в оборонительные линии, которые в некоторых местах имеют глубину в несколько слоев и усеяны минными полями, что, по словам собеседников CNN, "нанесло значительный ущерб украинской бронетехнике".

Один из американских чиновников назвал потери "значительными", уточнив, что речь идет, в частности, о бронетранспортерах MRAP, которые США предоставили Украине.

В то же время собеседники CNN говорят, что последние потери украинских сил не повлияют на более масштабное запланированное украинское контрнаступление.

"Американские и западные чиновников давно ожидали, что контрнаступление займет много времени и поставит украинский персонал и технику, в том числе и системы, поставляемые Западом, под большой риск" , – указывает телеканал.

В четверг Третья штурмовая бригада сообщила, что вокруг Бахмута за последние сутки они отбросили российские силы с территорий в 1,8 километра вдоль фронтовой линии и на 1,2 километра в глубину фронта.

Кроме того, украинские источники заявили в интервью западным СМИ, что Украина в четверг начала долгожданное контрнаступление против России.