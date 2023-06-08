Подрыв ГЭС: генсек НАТО призвал оказать помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине срочную гуманитарную помощь из-за экологической катастрофы, вызванной подрывом Каховской ГЭС, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой Альянса заявлении после заседания Комиссии НАТО – Украина.

Отмечается, что в заседании комиссии виртуально принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который проинформировал членов Альянса о разрушениях, которые вызвал подрыв Каховской ГЭС.

В свою очередь Столтенберг назвал последствия драматическими для тысяч людей и призвал страны НАТО оперативно оказать гуманитарную помощь Украине.

Члены Альянса выразили решительную солидарность с Украиной, и многие из них уже оказывают помощь, в том числе фильтры для воды, насосы, генераторы и оборудование для укрытия.

Генсек НАТО добавил, что среднесрочная и долгосрочная военная помощь Украине останется главной темой предстоящей встречи министров обороны НАТО и саммита альянса в Вильнюсе.