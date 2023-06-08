На Херсонщине от авиаудара россиян погибла женщина — прокуратура

В Бериславском районе Херсонской области в результате очередной атаки со стороны российской армии погибла женщина, ее привалило в доме. Также травмирован мужчина, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, 8 июня 2023 года около 15:30 российская армия осуществила обстрел Бериславского района.

В результате обстрела одного из населенных пунктов под завалами дома погибла женщина. Еще один местный житель травмирован.

Фото: facebook.com/pho.gov.ua

По предварительным данным, российские войска атаковали населенный пункт управляемыми авиабомбами.

Под процессуальным руководством Бериславской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).