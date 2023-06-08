Кулеба поговорил с новым главой МИД Турции – тот пообещал гумпомощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел первый телефонный разговор с новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает Европейская правда.

В своем Twitter Кулеба сообщил, что поздравил Фидана с назначением и проинформировал его об "ужасных гуманитарных и экологических последствиях катастрофы в Каховке".

"Он подтвердил, что Турция работает над предоставлением гуманитарной помощи для смягчения кризиса" , – добавил министр.

МИД Турции кратко отметил, что министры обсудили развитие событий в Украине, а Кулеба пригласил турецкого коллегу совершить визит в Киев.

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским и предложил создать комиссию "для детального расследования взрыва на Каховской дамбе" с участием Анкары, ООН и Украины и России.