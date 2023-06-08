РПЦ заявила, що передала украинских военнопленных Венгрии
В Русской православной церкви утверждают, что выступили посредниками при передаче украинских военнопленных "закарпатского происхождения" Венгрии, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в пресс-службе церкви.
"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при посредничестве Русской Православной Церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе венгерской стороны состоялась передача Венгрии группы участвовавших в боевых действиях украинских военнопленных закарпатского происхождения", — говорится в сообщении РПЦ.
В РПЦ утверждают, что передача украинских пленников "обсловлена побуждениями христианского человеколюбия".