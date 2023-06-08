Зеленский: на юге под водой по меньшей мере два могильника с сибирской язвой

Под водой на юге оказались могильники животных, по меньшей мере два из них – с сибирской язвой.﻿ Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время обращения к мировым экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса. Эта беда – Путин. То, что он делает. То, что он предписывает делать" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что ситуация чрезвычайно сложна, ведь российские войска не прекращают артиллерийские удары по территории, где осуществляется эвакуация людей. Зеленский уточнил, что в результате этих террористических обстрелов есть раненые.

"Это российское преступление экоцида – самое большое за десятилетие в Европе, но, судя по всему, российские оккупанты решили еще дополнительно ухудшить его последствия" , – добавил президент Украины.

Глава государства заявил, что на оккупированной Россией части территории, где затоплены около десятка населенных пунктов, вообще не производится эвакуация.

"Люди вторые сутки на крышах в водяной ловушке без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших, мы пока не знаем" , — рассказал Зеленский.

Он отметил, что буквально каждый час устанавливается больше деталей относительно того, какой ущерб РФ нанесла этой катастрофой.

"В более 30 населенных пунктах жизнь сломана. Для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде. Из-за уничтожения дамбы затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных. Из них – по меньшей мере два "сибирские захоронения", и оба – на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам неизвестно. Там, где не было централизованной канализации, канализационные стоки уже в воде, которой покрыто все" , – сказал президент Украины.

Кроме того, по его словам, количество экосистем, уничтоженных или поставленных на грань вымирания российским терактом, уже исчисляются тысячами. В частности, более 50 тысяч гектаров лесов затоплены, по меньшей мере половина из которых погибнет. Соответственно, десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели.