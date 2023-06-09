На трех участках фронта ВСУ провели контрнаступательные действия – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) отмечают, что за прошедшие сутки Силы обороны провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, сообщает Украинская правда.

В обзоре отмечается, что Украина провела контрнаступательные операции с разным результатом, по меньшей мере, на трех участках фронта в рамках контрнаступления, которое разворачивается с воскресенья, 4 июня.

Украинские официальные лица сообщили, что украинские войска перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до почти двух километров.

Силы обороны, указывают аналитики, провели ограниченное, но все же значительное наступление на западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Российские войска, очевидно, защищались от этой атаки доктринально обоснованно и, по сообщениям, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня.

Также сообщается, что 8 июня украинские войска потеряли транспортные средства, предоставленные Западом.

Министерство обороны России отреагировало на украинское нападение с нехарактерной для него степенью согласованности и похвалило подразделения Южного военного округа за отражение атаки и восстановление утраченных позиций.

В отчете отмечают: украинские атаки на западном Запорожье 8 июня не отражают полного объема украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.

Также они предполагают, что контрнаступление Украины, вероятно, будет состоять из многих мероприятий разного масштаба, в том числе более локальных атак, как это наблюдалось в этом секторе 8 июня, и меньшие усилия не отражают максимального потенциала украинской численности или эффективности.

По сообщениям, Украина сформировала 12 специальных контрнаступательных бригад. Похоже, пишут эксперты, что Украина задействовала лишь часть большого резерва сил, доступных для проведения контрнаступательных операций, и наблюдателям следует избегать отсчета сообщений о том, что украинские бригады уничтожили или повредили западное вооружение, как мерило остаточной эффективной боеспособности украинских сил.

Кроме того, следует отметить, что войска Южного военного округа России, развернутые в этом конкретном районе, скорее всего, являются более качественной группировкой, чем российские группировки на других участках военных действий, и их оборонительные возможности вряд ли отражают оборонительные возможности российских группировок на других участках фронта.

Указывается и то, что российские войска и оккупационные власти продолжают усугублять гуманитарные последствия наводнения, вызванного прорывом плотины Каховской гидроэлектростанции.

Эксперты обращают внимание на то, что президент России Владимир Путин перенес свою ежегодную пресс-конференцию с июня 2023 года на ноябрь или декабрь 2023 года.

По оценкам ISW, Путин, скорее всего, провел бы "Прямую линию" в начале июня 2023 года после того, как российские войска захватили Бахмут, и перенос мероприятия указывает на то, что Кремль может воспринимать захват Бахмута как недостаточную победу, чтобы компенсировать общую нестабильную российскую военную ситуацию в Украине.

Специалисты заключают: перенос "Прямой линии" еще больше иллюстрирует упадок Путина, и все чаще его изображают как участвующего в небольших инфраструктурных проектах.

Основные выводы ISW за 8 июня: