За сутки ВСУ ликвидировали 1010 оккупантов и 10 вражеских танков
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки силы обороны уничтожили более тысячи захватчиков, 34 вражеские артсистемы, 24 ББМ и 10 танков.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 213 770 (+1 010) человек ликвидировано,
- танков − 3 901 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 7 600 (+24) ед,
- артиллерийских систем − 3 702 (+34) ед,
- РСЗО − 599 (+4) ед,
- средств ПВО − 359 (+4) ед,
- самолетов − 314 (+0) ед,
- вертолетов − 299 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 3 247 (+13) ед,
- крылатых ракет − 1 171 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 410 (+26) ед,
- специальной техники − 502 (+2) ед.
Данные уточняются