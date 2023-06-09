РФ будет препятствовать работе "зернового коридора" – Минобороны Британии

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что Россия накануне очередного завершения срока действия "зерновой сделки" продолжит препятствовать работе инициативы, сообщает Экономическая правда.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в вопросе возобновления работы трубопровода Тольятти-Одесса, который экспортирует аммиак из России по территории Украины через Одессу. Ситуация осложнилась тем, что в последние дни трубопровод был поврежден и пока не работает" , – констатировали в Минобороны Британии.

Вероятно, прогнозируют британские аналитики, российская риторика и препятствование работе Черноморской зерновой инициативы продолжится в течение недель, предшествующих следующему сроку продления договора. Пока "зерновой коридор" действует до 16 июля 2023 года.

Впоследствии стало известно, что Киев может разрешить транзит российского аммиака через украинскую территорию, если получит гарантии от России и ООН, что Черноморская зерновая инициатива будет работать без помех.