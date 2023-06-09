Экономика адаптируется и восстанавливается - Свириденко

Экономика адаптируется и восстанавливается - Свириденко
Фото: Facebook

Реальный ВВП в І квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022-го вырос на 2,4%.﻿ Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает Новое время.

"Такие данные свидетельствуют, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Она продолжает работать и преодолевать вызовы войны", — подчеркнула Свириденко.

По ее словам, улучшению ситуации способствует реализация программ Доступные кредиты 5−7−9%, єРобота, финансирование существенных объемов капитальных расходов на восстановление разрушенной инфраструктуры, жилых и социальных объектов. Все это становится возможным, в том числе, благодаря международной помощи, которую предоставляют страны партнеры, что в комплексе подпитывает сдержанный оптимизм у субъектов экономической деятельности, отметила министр.

Впрочем, Свириденко обратила внимание, что в I квартале наблюдалась задержка работы зернового коридора, экспортеры ощущали на себе ограничительные меры со стороны стран соседей на импорт и транзит украинских сельскохозяйственных товаров, к ним добавляются пока последствия террористического акта — разрушение Каховской ГЭС.

В министерстве экономики уверяют, что во втором квартале пока также наблюдается положительная динамика ВВП.

Ранее сообщалось, что МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины. Также перспективы роста ВВП Украины пересмотрел Кабинет министров.

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