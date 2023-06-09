На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00

Решением оперативного штаба на Киевщине вводят ограничения: все развлекательные мероприятия должны заканчиваться не позднее 21:00, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной военной администрации.

"На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Поэтому на Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00.

Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому на этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу" , — говорится в сообщении.

В обладминистрации напоминают, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.

Сообщается, что проверки по соблюдению норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением сотрудников полиции.