Украина обсудит с Нидерландами, как вернуть "скифское золото" — МИД

В МИД Украины сообщили о запланированных переговорах с музеем Алларда Пирсона о механизмах возвращения "скифского золота" после победного для Киева решения нидерландского суда, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Мы проведем переговоры с музеем Алларда Пирсона относительно механизмов возвращения экспонатов в Украину, которые сейчас находятся на хранении в подвалах музея" , – отметила Джапарова на своей Facebook-странице.

Она выразила надежду, что вскоре уникальное "скифское золото" "будет там, где ему положено быть – в свободном украинском Крыму".

9 июня Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение по делу "скифского золота", постановив вернуть экспонаты Украине.

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда Россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.

"Крымские музеи" обратились в Верховный суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец завершился.