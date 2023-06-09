ВСУ ведут штурмовые действия и продвигаются под Бахмутом — Череватый

Подразделения ВСУ проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении, продвигаются вперед, за сутки уничтожены 120 окупантов и 163 ранены, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Восточного направления полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Мы, воспользовавшись тем, что враг проводит ротационные мероприятия, а те подразделения новые, которые заходят, не до конца знают местность, провели соответствующее слаживание, нанесли удары и уже несколько дней проводим штурмовые действия на Бахмутском направлении. За предыдущие сутки наши подразделения на некоторых участках продвинулись до 1200 метров" , - сказал Череватый.

По его словам, главная задача Сил обороны – максимально вредить врагу, максимально выбивать его боевой потенциал.

"До этого мы делали это с террористическими подразделениями "Вагнера", теперь – с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями РФ" , - отметил он.

Череватый сообщил, что за минувшие сутки враг 368 раз ствольной артиллерией нанес удары по украинским позициям, произошло 15 боеприкосновений с врагом, 5 авианалетов. Силам обороны удалось уничтожить 120 российских окупантов, 163 ранены, 11 взяли в плен.