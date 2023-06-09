Норвежские сейсмологи зафиксировали взрывы в день подрыва Каховской ГЭС

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали вблизи Каховской ГЭС сигналы, свидетельствующие о взрывах, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении исследовательской организации NORSAR.

По данным исследователей, взрыв произошел 6 июня в 02:54 по киевскому времени. При этом в организации отметили, что время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обвале Каховской плотины.

Сейсмическую магнитуду в NORSAR оценили на от 1 до 2 баллов.

Ранее Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись перехвата разговора двух российских оккупантов, подтверждающая, что Каховскую ГЭС взорвали войска РФ.